Рим (ATP). 4-й круг. Медведев сыграет с Полом, Хачанов – с Табило, Циципас встретится с де Минауром, Зверев – с Боржешем

Карен Хачанов встретится с Алехандро Табило. Полная сетка здесь. Internazionali BNL d’Italia Рим, Италия 8 – 19 мая 2024 ATP 1000 Призовой фонд – 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Четвертый круг Алехандро Табило (Чили) Карен Хачанов (Россия) Дата проведения 14 мая, 12.
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