В Новосибирской области разыграли лицензии на 157 лосей и 1155 косуль

В Новосибирской области завершилось распределение разрешений на добычу лося и сибирской косули. Основная часть лицензий досталась охотникам, которые на протяжении года занимались поддержкой диких животных: обустраивали солонцы и подкормочные площадки, зимой выкладывали корм, а летом засевали поля.