В Новосибирской области разыграли лицензии на 157 лосей и 1155 косуль

В Новосибирской области завершилось распределение разрешений на добычу лося и сибирской косули. Основная часть лицензий досталась охотникам, которые на протяжении года занимались поддержкой диких животных: обустраивали солонцы и подкормочные площадки, зимой выкладывали корм, а летом засевали поля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зачем ВСУ ударили...
- Макрон всё знал, ...
- Эколог предупреди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым