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Царьград

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В Новосибирской области разыграли лицензии на 157 лосей и 1155 косуль

В Новосибирской области разыграли лицензии на 157 лосей и 1155 косуль

В Новосибирской области завершилось распределение разрешений на добычу лося и сибирской косули. Основная часть лицензий досталась охотникам, которые на протяжении года занимались поддержкой диких животных: обустраивали солонцы и подкормочные площадки, зимой выкладывали корм, а летом засевали поля.

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