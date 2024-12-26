В Петербурге сеть АЗС «Газпромнефть» открыла два минимаркета на заправках в формате «магазин у дома».
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В Петербурге сеть АЗС «Газпромнефть» открыла два минимаркета на заправках в формате «магазин у дома».