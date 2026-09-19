Путин поддержал расширение программы социальной газификации на сельские ДК

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» включить сельские дома культуры в программу социальной газификации и выделить регионам дополнительные 1,2 млрд рублей на субсидии гражданам для покупки газового оборудования.
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