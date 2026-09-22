Зачем древние строители доставили 25-тонные блоки для мегалитов «Стрелы дьявола» в Англии за 18 километров, если были места ближе? «Стрелы дьявола» - три огромных песчаниковых монолита, стоящих в поле недалеко от города Бороубридж в графстве Северный Йоркшир.
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