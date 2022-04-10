Аспиликуэта из-за ковида пропустил матч с «Саутгемптоном». Игра с «Реалом» – во вторник

Томас Тухель сообщил, почему Сесар Аспиликуэта не сыграл за «Челси» с «Саутгемптоном» (6:0). «Аспи вчера [в пятницу] сдал положительный тест на ковид, и у меня нет прогнозов.
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