Опс, вот и настало время офигительных историй.

А ещё они "летали" много раз на луну.

Леонид Руси

Лежу на пляже, гляжу в синее небо... Летит... серебристый шар... А поодаль второй... И настолько они сливаются с фоном, что не всякий разглядит... Но у меня хорошее зрение... Это второй случай... когда я видел подобное...