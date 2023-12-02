ЦРУ обладает как «минимум девятью аппаратами» неземного происхождения, а секретный офис организации десятилетиями занимался поисками НЛО Издание Daily Mail сообщило, что секретный офис ЦРУ десятилетиями координировал поиск разбившихся НЛО.
Опс, вот и настало время офигительных историй.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Петров
Байдена оживили бы по космическим технологиям, систему ориентации поставили бы, экзоскелет...
Ответить
14 час.
В С
А ещё они "летали" много раз на луну.
Ответить
12 час.
Леонид Руси
Лежу на пляже, гляжу в синее небо... Летит... серебристый шар... А поодаль второй... И настолько они сливаются с фоном, что не всякий разглядит... Но у меня хорошее зрение... Это второй случай... когда я видел подобное...
Ответить
8 час.
Свежие комментарии