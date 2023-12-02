Театр абсурда
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Театр абсурда

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Опс, вот и настало время офигительных историй.

Опс, вот и настало время офигительных историй.

ЦРУ обладает как «минимум девятью аппаратами» неземного происхождения, а секретный офис организации десятилетиями занимался поисками НЛО  Издание Daily Mail сообщило, что секретный офис ЦРУ десятилетиями координировал поиск разбившихся НЛО.

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Комментарии
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Владимир Петров
Байдена оживили бы по космическим технологиям, систему ориентации поставили бы, экзоскелет...
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14 час.
В С
А ещё они &quot;летали&quot; много раз на луну.
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12 час.
Леонид Руси
Лежу на пляже, гляжу в синее небо... Летит... серебристый шар... А поодаль второй... И настолько они сливаются с фоном, что не всякий разглядит... Но у меня хорошее зрение... Это второй случай... когда я видел подобное...
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8 час.

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