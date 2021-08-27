Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кочетков
    Друзья,всем доброго времени суток! Очень неприятная новость.Главное что жертв нет.Надеюсь что всё таки это сработает ...Фронтовой бомбард...
  • Геннадий Бережнов
    Шёл бы ты Макагон в лес, построил избушку и дров кругом не меряно!Киев просит сохра...
  • aleks virt
    А ху-ху не хо-хо до 2034 г?Киев просит сохра...

Главу МИД Украины поймали на лжи об эвакуации российских и украинских граждан из Кабула

Главу МИД Украины поймали на лжи об эвакуации российских и украинских граждан из Кабула

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обвинили Россию в связях с Талибаном* (движение запрещено в России как террористическое), а также поставил под сомнение факт эвакуации украинских граждан из Афганистана российскими самолетами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх