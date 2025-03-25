АлтГУ не нашел желающих отремонтировать кровлю и часть фасадов главного корпуса вуза

Потенциальному подрядчику предлагали заплатить 26,7 млн рублей Алтайский госуниверситет не нашел подрядчика для капремонта (реставрации кровли и части фасадов) главного корпуса вуза на проспекте Ленина, 61, в Барнауле.
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