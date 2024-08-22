Хранение кабачков: 5 мест, где они долежат до весны

Большой толстокожий кабачок выглядит так, будто он готов лежать, не портясь, до следующего урожая. Но внешность этого овоща обманчива: на большую часть он состоит из воды, поэтому, чтобы сохранить его хотя бы до весны, придется приложить усилия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии