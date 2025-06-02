Пенсионеров обрадовали. С июля к пенсии добавят по 5000 рублей

Российским пенсионерам сообщили о возможности получения денежной прибавки к пенсии. Дополнительные средства могут получить работающие пожилые граждане, однако многие из них не используют этот способ, что является ошибкой, сообщает PRIMPRESS.
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