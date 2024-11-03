Астраханские пенсионеры вошли в пятерку победителей Всероссийского фотоконкурса

И добились того, что региональное отделение Союза пенсионеров оказалось в тройке призеров. Союз пенсионеров России озвучил результаты Всероссийского фотоконкурса «Связь поколений: вечные ценности», в котором принимал участие любой фотограф-любитель старшего поколения.
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