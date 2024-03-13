Из Купры сделали кроссовер Volkswagen ID.Unyx

Из Купры сделали кроссовер Volkswagen ID.UnyxПредставленный год назад электрический кроссовер Cupra Tavascan стал первой моделью всего концерна Volkswagen, которую выпускают в Китае и оттуда поставляют в Европу и другие регионы мира.
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