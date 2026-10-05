России понадобятся миллионы кремниевых пластин, наиболее востребованные техпроцессы — 45-65 нм: Сбер оценил рынок микроэлектроники до 2036 года.

Сбер спрогнозировал двукратный рост спроса на чипы в России Сбербанк подготовил модель развития российского рынка микроэлектроники до 2036 года в рамках разработки стратегии «Объединенной микроэлектронной компании» (ОМК).
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