Советская 5В55 станет основой европейской системы ПВО

Украина и Европа выбрали ракету 5В55 советского комплекса С-300П, производство которой было налажено на заводе «Визар» в Украинской ССР и на основе которой разрабатывается украинский перехватчик FP-7, для создания новой европейско-украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) Freya («Фрейя»).