Юрий Лоза нашел объяснение словам Путина про оливье и селедку под шубой

А Шаляпин назвал напиток, который подойдет под оба блюда.Владимир Путин заставил улыбнуться в ходе «Прямой линии» своим ответом на вопрос, какой салат он предпочитает — оливье или селедку под шубой? Путин, не задумываясь, сказал: «Смотря что закусывать».