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Царьград

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Forbes: Украина будет использовать американские БМП Stryker в наступлении под Курском

Forbes: Украина будет использовать американские БМП Stryker в наступлении под Курском

ВСУ будут использовать американские бронемашины в контр наступательной операции под Курском.О подготовке ВСУ к контратаке на территории России заявило издание Forbes.

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