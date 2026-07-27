Турецкие «Леопарды» начинают воздушное патрулирование российских границ Турция с августа по ноябрь направит в Эстонию пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих для участ.
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Турецкие «Леопарды» начинают воздушное патрулирование российских границ Турция с августа по ноябрь направит в Эстонию пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих для участ.
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