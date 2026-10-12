В Иванове ночью сгорел дом, есть пострадавший

В результате пожара в Иванове повреждены дом, гараж и баня на площади 300 квадратных метров, в тушении участвовали 42 человека и 13 единиц техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ сделал у...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым