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Ивановские новости

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В Иванове ночью сгорел дом, есть пострадавший

В Иванове ночью сгорел дом, есть пострадавший

В результате пожара в Иванове повреждены дом, гараж и баня на площади 300 квадратных метров, в тушении участвовали 42 человека и 13 единиц техники.

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