Купить или собрать самому: как водителей обманывают при покупке аварийного набора

Дым из-под капота — кошмар любого автовладельца. Что делать если появился открытый огонь, ведь счет идет на секунды? На видео можно увидеть, что может произойти в том случае, если в багажнике не окажется огнетушителя.
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