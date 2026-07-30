РБК: налоговая заинтересовалась доходами богатых безработных россиян

В ФНС России заинтересовались доходами богатых безработных россиян — граждане начали получать запросы от налоговых инспекций с предложением предоставить данные о соотношении дохода с их крупными покупками в виде яхт, недвижимости или дорогих авто.
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