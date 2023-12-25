Роман Костомаров планирует встать на сноуборд

Роман Костомаров не перестаёт удивлять своими успехами после ампутации конечностей. Фигурист не отчаивается и не собирается мириться с положением инвалида, поэтому делает всё, чтобы вернуться к привычной жизни.
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