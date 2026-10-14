Губернатор предложил расширить возможности программы переселения гражданГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил внести изменения в региональное законодательство, позволяющие гражданам, выселяемым из аварийных домов или при изъятии земли для госнужд, получать денежную компенсацию.
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