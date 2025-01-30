Россиянина приговорили к 18 годам за поджог военкомата

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2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы 23-летнего жителя Иркутской области Дмитрия Михеева (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) за финансирование террористической организации и поджог военкомата в Братске.