Россиянина приговорили к 18 годам за поджог военкомата

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы 23-летнего жителя Иркутской области Дмитрия Михеева (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) за финансирование террористической организации и поджог военкомата в Братске.
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