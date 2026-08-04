Сегодня, 4 августа, исполнилось 2 года, как на специальной военной операции погиб Нерода Юрий Борисович (позывной "Бегемот") 29.
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Сегодня, 4 августа, исполнилось 2 года, как на специальной военной операции погиб Нерода Юрий Борисович (позывной "Бегемот") 29.
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