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В Молдавии радостно сообщили, что нашли способ не платить России и это может осложнить поставки газа в будущем

В Молдавии радостно сообщили, что нашли способ не платить России и это может осложнить поставки газа в будущем

Наталья Гаврилица, премьер Молдавии 74 тыс. прочитали Россия многие годы при СССР строила в Молдавской республике инфраструктуру и финансировала производство, но как только они начали идти "в Европу", так сразу в экономике начались трудности.

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