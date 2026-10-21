Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил своего спецпредставителя по связям с Россией. Им стал бывший первый замглавы МИД республики Георгий Зурабашвили.
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НАМ то какой с этого выхлоп? Зачем нам этот "цирк уродов" да ещё и за наш счёт. Сдох Максим, да и ...болт с ним. Вот очистят от ИДИОТОВ землю, тогда и можно будет претензии туркам кидать ... На голые территории. Что то слишком дорого нам ЗАСРАНЦЫ всех мастей обходятся. Зачем ЭТО нам?