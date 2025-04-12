Три ритуала для слаженной командной работы

Мы продолжим публиковать серию публикаций, посвященных созданию продуктивной рабочей среды. Сегодня мы поговорим о ритуалах — простых, регулярных действиях, которые создают порядок, повышают вовлеченность и формируют культуру признания.
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