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Реалика

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Три ритуала для слаженной командной работы

Три ритуала для слаженной командной работы

﻿﻿Мы продолжим публиковать серию публикаций, посвященных созданию продуктивной рабочей среды. Сегодня мы поговорим о ритуалах — простых, регулярных действиях, которые создают порядок, повышают вовлеченность и формируют культуру признания.

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