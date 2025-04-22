В Алматы прошёл единый развод полицейских

На территории департамента полиции Алматы состоялся единый развод сотрудников, задействованных в республиканских оперативно-профилактических мероприятиях «Безопасная дорога» и «Подросток», передает inAlmaty.
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