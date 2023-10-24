В старых немецких архивах историки нашли необычную пленку, датированную 1902 годом. Короткометражный фильм «Вупперталь Швебебан» был снят на пленку 68 мм, стандартную для того века.
Архивная пленка из 1902 года: футуристический город сняли так, словно у оператора был дрон
Комментарии
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Renics Nikoroc
Это стирает стиратель. 😅🤣😂
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2 д.
МГ
Малик Гумеров
Процессы стирания новейшей истории , при еще живых свидетелях , идут на наших глазах !!! Стиратели это мировое закулисье ! Чтобы захватить Мир , закабалить страны и народы = необходимо в головы каждого заложить нужную историю , дозированные знания , нужные ценности и идеологемы ..... и "овечки" сами будут топать куда нужно ! ЧТО И ПРОИСХОДИТ !!! ================ Насадили дарвинизм - лживую теорию - вы вчерашние обезъяны = люди потеряли свою идентичность , стали манипулируемыми.... ! Обезъянки же вчерашние .... ! ЕСЛИ БЫ ОНИ ОБЛАДАЛИ ЗНАНИЯМИ ЧТО ИХ ПРЕДКИ НА ГОЛОВУ БЫЛИ ВЫШЕ и НРАВСТВЕННО и ТЕХНОГЕННО .... - ими стало бы невозможно манипулировать ! Или насадили теорию относительности и всю науку загнали в ее рамки ! ВЫХОД ЗАПРЕЩЕН ! Вся наука под колпаком этой мафии ! Научная фантазия , научная мысль , тем самым , загнана в дозволенные рамки ! Шаг налево или направо - "расстрел" !!! История = один из мощных элементов войны и средств манипулирования !!! .... и т.д. и т.д.. Так что , стиратели знают свое дело ! А противостоять им может только каждый сам - если все осознает ... !
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2 д.
Наталия Комлева
Они и не утверждают, что с дрона.
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1 д.
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