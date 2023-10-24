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Архивная пленка из 1902 года: футуристический город сняли так, словно у оператора был дрон

Архивная пленка из 1902 года: футуристический город сняли так, словно у оператора был дрон

В старых немецких архивах историки нашли необычную пленку, датированную 1902 годом. Короткометражный фильм «Вупперталь Швебебан» был снят на пленку 68 мм, стандартную для того века.

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Комментарии
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Renics Nikoroc
Это стирает стиратель. 😅🤣😂
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2 д.
МГ
Малик Гумеров
Процессы стирания новейшей истории , при еще живых свидетелях , идут на наших глазах !!!                                                     Стиратели это мировое закулисье !      Чтобы захватить  Мир ,  закабалить страны и народы = необходимо в головы каждого заложить нужную историю , дозированные знания , нужные ценности и идеологемы .....  и &quot;овечки&quot; сами  будут топать куда нужно !             ЧТО И  ПРОИСХОДИТ !!!                                                 ================                                                                         Насадили дарвинизм - лживую теорию - вы вчерашние обезъяны = люди  потеряли свою идентичность , стали манипулируемыми.... ! Обезъянки же  вчерашние .... !         ЕСЛИ  БЫ ОНИ ОБЛАДАЛИ ЗНАНИЯМИ  ЧТО ИХ ПРЕДКИ НА ГОЛОВУ  БЫЛИ ВЫШЕ   и НРАВСТВЕННО и ТЕХНОГЕННО .... - ими  стало бы невозможно манипулировать !                                                                 Или  насадили  теорию относительности  и всю науку загнали в ее рамки !     ВЫХОД ЗАПРЕЩЕН !       Вся наука под колпаком этой мафии !             Научная фантазия , научная мысль  , тем самым , загнана в дозволенные рамки  !      Шаг налево или направо - &quot;расстрел&quot;  !!!                                                                                               История = один из мощных элементов войны  и  средств манипулирования !!! .... и т.д. и т.д..                                                       Так что , стиратели  знают свое дело !   А противостоять им  может  только каждый сам - если все осознает ... !
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2 д.
Наталия Комлева
Они и не утверждают, что с дрона.
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1 д.

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