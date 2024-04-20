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Ефимов: На севере города реорганизуют три участка с объектами незавершенного строительства

Ефимов: На севере города реорганизуют три участка с объектами незавершенного строительства

По программе комплексного развития территорий в Северном административном округе на месте участков с недостроями появятся современные объекты – жилье, школы, детские сады, спорткомплексы, а также деловая недвижимость.

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