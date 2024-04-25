Жители Омской области лишены российского гражданства за совершение преступлений

С начала года решениями УМВД России по Омской области прекращено гражданство Российской Федерации в отношении девяти лиц, которые приобрели гражданство нашей страны, но были признаны виновными в совершении преступлений.
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