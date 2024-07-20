Пассажирское судно нарушило правила эксплуатации на Камском водохранилище

В акватории Камского водохранилища обнаружено пассажирское прогулочное судно К-76, которое незаконно проникло в 5-километровую запретную зону Нижнекамского района гидротехнического судоходного сооружения.
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