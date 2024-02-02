Иммунолог Маховая рассказала, что провоцирует развитие псориаза

Врач-аллерголог-иммунолог Людмила Маховая рассказала о причинах возникновения псориаза. Доктор отметила, что заболевание может возникнуть вследствие генетической предрасположенности, из-за нарушения обмена веществ, иммунных или регуляторно-трофических нарушений.
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