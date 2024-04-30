Музыкант Игорь Бутман — про джаз в СССР, эмиграцию, Цоя и Курехина

В 2024 году Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана отмечает 25-летие. Джазмен рассказал «Снобу» о том, чем его поразила эмиграция в США, почему в СССР джаз противопоставляли року как «меньшее зло», и о том, как он общался с Цоем и Курехиным.