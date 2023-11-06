Ловкий винт: модернизированный Ми-26 испытан в боевых полетах в зоне СВО

Новый транспортный вертолет Ми-26Т2В выполнил первые боевые вылеты в зоне спецоперации на Украине. Именно результаты этой работы позволили Минобороны РФ принять его на вооружение, о чем ранее сообщил начальник армейской авиации ВКС Игорь Романов.
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