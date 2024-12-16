В Минтруда России рассказали, будет ли сокращенным 28 декабря

Министр труда и социального развития России Антон Котяков в ответ на вопрос о возможном сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря, напомнил, что у россиян есть три выходных дня перед новогодними праздниками.
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