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«Тур Британии». 3-й этап. Кой победил, Мерлир – 2-й, Келлберг – 3-й, Жаклен – 79-й

Нидерландский велогонщик Олав Кой победил на третьем этапе многодневки «Тур Британии». Олимпийский чемпион по биатлону Эмильен Жаклен занял 79-е место.

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