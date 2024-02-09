Путин: продолжение войны - это очень печально

Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет представления о том, зачем украинские власти поддались уговорам экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о продолжении боевых действий в самом начале СВО.
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