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Карпухин о посещении парада в Туле игроками «России 25»: «Мы вдохновились патриотическим моментом, приехали на игру с эмоциями, чувством патриотизма»

9 мая команда обыграла сборную Беларуси в матче Лига ставок Большого тура сборной (6:2). Утром российская команда побывала на параде в честь Дня Победы.

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