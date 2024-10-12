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Военный США получил 14 лет тюрьмы за попытку заманить сослуживцев в засаду ИГ

Военный США получил 14 лет тюрьмы за попытку заманить сослуживцев в засаду ИГ

Суд в США приговорил бывшего военнослужащего к 14 годам тюремного заключения за попытку помочь международной террористической организации "Исламское государство" устроить засаду на других американских военных на Ближнем Востоке.

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