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Более половины россиян заявили о твердом намерении прийти на выборы

Более половины россиян заявили о твердом намерении прийти на выборы

Более половины (54%) россиян заявили о твердом намерении участвовать в предстоящих выборах. Такие данные привел директор по политическим исследованиям аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе ЭИСИ «ЕДГ – 2026: план на победу.

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