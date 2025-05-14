Хуан-Пабло Монтойя назвал вероятный состав Cadillac в Формуле 1

Хуан-Пабло Монтойя назвал вероятный состав Cadillac в Формуле 1Cadillac F1Бывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя не верит, что Мик Шумахер вернется в Большие Призы в следующем году в качестве пилота новой команды Cadillac.