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  • Сергей Андросов
    Всю свою вонючую историю хохлы были рабами, менталитет у них такой, без хозяина они нежизнеспособны, при утере одного...Не рабы
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Бессмертный Полк наших павших за Родину Дедов и Отцов... длиной в 19 суток... За Русский Народ! За Нашу Победу!!!

Бессмертный Полк наших павших за Родину Дедов и Отцов... длиной в 19 суток... За Русский Народ! За Нашу Победу!!!

Бессмертный  Полк.         В июне 1945 года в параде победы приняло участие 10 000 человек. 120 шагов в минуту.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Что ж мы такие вязкие-то в своей &quot;доброте&quot;? Всех побеждаем, а СЕБЯ ОТСТОЯТЬ НЕ МОЖЕМ... А ВСЯКАЯ ИНОРОДНАЯ ПАДАЛЬ ТОЛЬКО ТЕМ И ЗАНИМАЕТСЯ, ЧТО ПРИДУМЫВАЕТ, как бы поработить, подчинить, превратить в сброд, уничтожить нас?... Надо ЗАТКНУТЬ ЭТИ заискивающе-хвалебные &quot;фонтаны&quot; велеречивости о &quot;русской доброте&quot;, источающие смрад и уничтожение, из уст НАШИХ ВРАГОВ... И ДЕЛАТЬ ГЛАВНОЕ ДЕЛО... ВНУТРИ СВОЕЙ СТРАНЫ... ПОКА ОНА - НАША...
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15 час.
Леонид Попивняк
.......весь народ СССР воевал....ВЕСЬ!!!!....кто на фронте....кто в тылу.....и это наша ОБЩАЯ ПОБЕДА!!!!....когда в проеболтиии или других странах бывшего СССР отменяют и запрещают празднование Дня Победы, они плюют на могилы своих дедов и прадедов........надеюсь что кара Божья их не минует.......
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14 час.

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