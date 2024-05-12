Бессмертный Полк наших павших за Родину Дедов и Отцов... длиной в 19 суток... За Русский Народ! За Нашу Победу!!!

Evgenija Palette

Что ж мы такие вязкие-то в своей "доброте"? Всех побеждаем, а СЕБЯ ОТСТОЯТЬ НЕ МОЖЕМ... А ВСЯКАЯ ИНОРОДНАЯ ПАДАЛЬ ТОЛЬКО ТЕМ И ЗАНИМАЕТСЯ, ЧТО ПРИДУМЫВАЕТ, как бы поработить, подчинить, превратить в сброд, уничтожить нас?... Надо ЗАТКНУТЬ ЭТИ заискивающе-хвалебные "фонтаны" велеречивости о "русской доброте", источающие смрад и уничтожение, из уст НАШИХ ВРАГОВ... И ДЕЛАТЬ ГЛАВНОЕ ДЕЛО... ВНУТРИ СВОЕЙ СТРАНЫ... ПОКА ОНА - НАША...