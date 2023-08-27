smi.today

4 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Жопа не треснет?Зеленский: Дойдём...
  • Воробей
    Причина таких убийств не в расизме белых, а в сочетании психической ненормальности отдельных индивидуумов и наложения...Байден объявил бо...
  • Олег Самойлов
    Угу! Я проводил эксперименты с такими "специалистами" по управлению тем или иным подразделением! Про МИД я говорить н...МИД Молдовы решил...

Сооснователь «Яндекса» Волож попросил ЕС снять с него санкции

Сооснователь «Яндекса» Волож попросил ЕС снять с него санкции

Истоники сомневаются, что ЕС ответит положительно. фото: wikipedia.org/CC BY-SA 4.0 Один из основателей «Яндекса» Аркадий Волож направил властям Евросоюза официальный запрос об исключении его из санкционных списков, связанных с проведением СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх