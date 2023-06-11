Власти Шри-Ланки заинтересовались изучением русского языка

Туристическая отрасль Шри-Ланки заинтересована в изучении русского языка и укреплении связей с Москвой, заявил глава Восточной провинции Шри-Ланки Сентил Тондаман 11 июня на рабочей встрече губернатора с послом РФ Леваном Джагаряном, сообщает российское посольство «С учетом возрастающего потока российских туристов на остров, в том числе в Восточную провинцию, мы заинтересованы в расширении сотрудничества по изучению русского языка, в первую очередь, для тех, кто работает с туристами — гидов, отельеров, работников индустрии гостеприимства», — заявил губернатор.