Власти Шри-Ланки заинтересовались изучением русского языка

Туристическая отрасль Шри-Ланки заинтересована в изучении русского языка и укреплении связей с Москвой, заявил глава Восточной провинции Шри-Ланки Сентил Тондаман 11 июня на рабочей встрече губернатора с послом РФ Леваном Джагаряном, сообщает российское посольство «С учетом возрастающего потока российских туристов на остров, в том числе в Восточную провинцию, мы заинтересованы в расширении сотрудничества по изучению русского языка, в первую очередь, для тех, кто работает с туристами — гидов, отельеров, работников индустрии гостеприимства», — заявил губернатор.
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