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В Томской области подведены итоги конкурса социальной рекламы «Вместе против мошенничества»

В 2021 года с целью профилактики дистанционного мошенничества на территории Томской области департаментом информационной политики администрации Томской области и отделом информации и общественных связей Управления МВД России по Томской области организован конкурс социальной рекламы «Вместе против мошенничества» 29 октября, начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов и начальник пресс-службы регионального Управления МВД Андрей Андреев наградили победителей молодежного конкурса социальной рекламы «Вместе против мошенничества».

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