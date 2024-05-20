Граждане Монголии будут получать доход от природных ресурсов на карты

Граждане Монголии будут напрямую получать доход от эксплуатации природных ресурсов страны. Как сообщает Brief, крупные горнодобывающие компании страны должны будут отдавать в ФНБ до 34% своей прибыли, а после средства будут перечислять на именные банковские счета граждан страны.