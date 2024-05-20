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Медвежий угол

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Граждане Монголии будут получать доход от природных ресурсов на карты

Граждане Монголии будут получать доход от природных ресурсов на карты

  Граждане Монголии будут напрямую получать доход от эксплуатации природных ресурсов страны. Как сообщает Brief, крупные горнодобывающие компании страны должны будут отдавать в ФНБ до 34% своей прибыли, а после средства будут перечислять на именные банковские счета граждан страны.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Лучше Монголию присоединить к России .
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6 час.
ИГ
Ирина Голота
Там хотя бы пытаются. А у нас в стране ресурсы уходят &quot;избранным&quot; 🤨
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5 час.
Elena Matveeva
ну тогда из своей страны монголы разбегаться не будут. и  будут жить теперь по закону. это оч хороший стимул.
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1 час.

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