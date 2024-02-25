Редчайший гиперкар Aston Martin Valkyrie почти без пробега выставили на продажу

Aston Martin совместно с Red Bull Advanced Technologies и гениальным конструктором Формулы-1 Эдрианом Ньюи разработал и выпустил гиперкар Valkyrie, который является одной из самых необычных машин в истории современного автопрома.
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