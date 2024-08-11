«Не назвал бы эту задачу невыполнимой». Льюис Хэмилтон – о шансах Норриса обойти Ферстаппена в борьбе за титул

Хэмилтон оценил шансы Норриса победить Ферстаппена в борьбе за титул. Пилот «Мерседеса» признал, что на данный момент отставание британца в общем зачете слишком велико, но с учетом всех обстоятельств и формы команд не назвал бы задачу невыполнимой.